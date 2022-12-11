نتج عنه مقتل 3 سيدات.. اجتماع لسكان عمارة يتحول لمعركة بإيطاليا

جدة - نرمين السيد - وأشارت التقارير إلى أن السلطات اعتقلت رجلًا يبلغ من العمر 57 عامًا بعد إطلاق النار الذى وقع فى حانة بحى فيدين بالمدينة حيث عقد الاجتماع.

وقال شاهد على الواقعة: "دخل إلى الغرفة وأغلق الباب وصاح" سأقتلكم جميعًا، ثم بدأ فى إطلاق النار"، وفقًا لوكالة "أنسا" الإيطالية.

وأوضحت التقارير أن 4 آخرين أصيبوا بجروح فى الحادث من بينهم واحد على الأقل يعانى من إصابات خطيرة، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وذكر شاهد آخر لشبكة "راى نيوز" أن المشتبه به رجل من المنطقة كان لديه عدة خلافات مع السكان.