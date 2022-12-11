اليابان تطلق أول مركبة فضاء إلى القمر

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن تطلق شركة آى سبيس اليابانية الخاصة الناشئة المركبة هاكوتو-آر من كيب كنافيرال فى الساعة 0738 بتوقيت جرينتش بعد تأجيلها مرتين بسبب عمليات تفتيش على الصاروخ سبيس إكس 9 الذى يحمل المركبة.
وتهدف مركبة شركة آى سبيس إلى وضع قمر صناعى صغير تابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) فى مدار حول القمر للبحث عن رواسب المياه قبل أن تهبط فى فوهة أطلس، وسيكون نجاح المهمة أيضا علامة فارقة فى التعاون الفضائى بين اليابان والولايات المتحدة فى وقت أصبحت فيه الصين تنافس بشكل متزايد فى مجال الفضاء ولم استخدام الصواريخ الروسية فى إطلاق مركبات الفضاء متاحا فى أعقاب الحرب فى أوكرانيا.
ومن المتوقع أن تهبط المركبة، التى تم تجميعها فى ألمانيا، على سطح القمر فى أواخر أبريل.
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