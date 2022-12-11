لزيادة الخصوصية.. واتساب يطرح ميزة جديدة

جدة - نرمين السيد - وأشار واتساب إلى أنه يعمل على تطوير ميزة تزيد من الخصوصية، وذلك من خلال إرسال رسائل نصية يتم عرضها لمرة واحدة فقط.

وأوضح التطبيق أنه قدم ميزة مسبقا لحذف الرسائل النصية يدويا من خلال خيار "الحذف للجميع" وغيرها من المزايا التى تعمل على حذف الرسائل تلقائيا بعد 24 ساعة من إرسالها.

ويعمل واتساب لتطوير الميزة التى تزيد من خصوصية المستخدم وذلك خلال النسخة التجريبية من التطبيق الذى يحتوى الإصدار"2.22.25.20"، حيث يستهدف إرسال رسالة تعرض لمرة واحدة بمجرد أن يقرأها المستلم.

ويظهر وقتها زر الإرسال بجانبه رمز قفل صغير، وعند الضغط عليه يتحول النظام الأساسى ويتم عرض الرسالة وقتها لمرة واحدة ثم تختفى بمجرد فتحها من قبل الآخر.