أخلاقنا الجميلة.. كيف تتعامل مع ممتلكات مقر عملك؟ (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى إطار حملة أخلاقنا الجميلة، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، كيفية التعامل مع ممتلكات مقر العمل.

وفى البداية يجب على كل موظف أداء واجبات وظيفته ومهامه بنشاط مع الحرص على الإلمام بالقوانين والأنظمة وتطبيقها دون أى تجاوز أو مخالفة أو إهمال.

وعلى كل موظف الاهتمام بنظافة الممتلكات والحفاظ عليها وعدم إلحاق الضرر بها، حتى لا يتشوه مظهرها أو ينتج عنها أى تعطيل أو ضرر.

ويجب على الموظف الحفاظ على المستندات الموجودة بها وحمايتها من الضياع أو قطعها، وخصوصا المستندات السرية الخاصة.

ويعد الالتزام بالترتيبات الموضوعة من مدير الوحدة التنظيمية لأجل حماية المستندات والمعلومات السرية.

وعند إتلاف أى مستندات التأكد أولا من أن الشركة لم تعد بحاجة إليها وعدم ترك أى أثر للمعلومات الموجودة فى هذه المستندات أثناء عملية الإتلاف.

وفور ضياع أو فقدان مستندات سرية يجب إعلام الرئيس المباشر، كما يجب تحمل المسؤولية الشخصية لأى مخالفة خاصة بموجودات وممتلكات الشركة والموجودة بعهدته.