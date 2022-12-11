اليوم العالمى للجبال.. معالم جبلية سياحية فى مصر تخطف الأنظار (صور)

جدة - نرمين السيد - اليوم العالمى للجبال

ويسعى اليوم العالمى للجبال لأجل تسليط الضوء على أهمية التنمية المستدامة فى الجبال، وزيادة الوعى بشأن الشعوب التى تعيش فى بيئات جبلية.

الاحتفال بالجبال

وقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة تحديد يوما فى عام 2003، لأجل الكشف عن أهمية التنمية المستدامة فى الجبال.

وأخذت الأمم المتحدة يوم 11 ديسمبر للاحتفال باليوم العالمى للجبال كل عام، كما شجعت المجتمع الدولى على تنظيم فعاليات على جميع المستويات فى ذلك اليوم.

بداية الاحتفال

ويرجع تاريخ الاحتفال باليوم الدولى للجبال إلى سنة 1992، حيث كانت تركز على الجبال والسعى لتحديد يوما للجبل.

الأماكن الجبلية

وتحتوى مصر على كثير من المناطق السياحية التى تخطف الأنظار إليها، لتميزها بالمناظر غير المألوفة بالطبيعة الخلابة التى تبث الشعور بالراحة والاستجمام.

ومن بين الأماكن السياحية الجبلية الموجودة بمصر ونحاول تسليط الضوء عليها خلال احتفالية اليوم العالمى للجبال:

الجبال فى مصر

-جبل المدورة بالفيوم:

تعد واحدة من الأماكن السياحية غير المعروفة، وهو عبارة عن هضبة مرتفعة فى صورة دائرة ويقابلها 3 هضاب تشبه الأهرامات، وينساب الماء بينها على شكل لسان من البحيرة.

ومن المعروف عن جبل المدورة أنه يوجد أسفله شاطئ يبلغ طوله نحو 500 متر.

-جبل الموتى بسيوة:

يعتبر من الجبال الأثرية، فهو عبارة عن مقابر للموتى منحوتة على شكل خلية نحل من الحجر يشبه شكل الواحة القديمة.

ويأتى فى صورة جبل مخروطى حيث يبلغ ارتفاعه 50 مترا، ويرجع تاريخه إلى العصر البطلمى والرومانى.

-رأس شيطان فى نويبع:

تعد من أكثر الأماكن السياحية أهمية فى مصر، حيث يضم عليها مخيمات بسيطة على الطريقة البدوية، وأماكن للغطس، لذا يشعر زائرها بالاسترخاء والتخلص من ضغوط الحياة.

-جبل سانت كاترين:

فهو من الجبال الشهيرة فى مصر والتى يتوافد الزوار من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بمناظره الطبيعية حيث يتميز بجباله العالية ولكن مشاهده ممتعة.

ونظرا لصعوبته اهتمت الدولة المصرية بتطويره فى الآونة الأخيرة، والمنطقة المحيطة به، نظرا لقدسية المكان ولمناظره الخلابة.

-جبل سربال:

يعتبر واحدا من الأماكن السياحية الجبلية فى سيناء، حيث يفضل زواره تلسقه كنوعا من المغامرة، وبرغم صعوبته إلا أنه ممتعا.