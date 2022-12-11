أسد يتجول فى منزل بولاية كاليفورنيا ويسبب ذعرا للسكان

جدة - نرمين السيد - وتفاجئت أسرة أمريكية بوجود أسد جبلى فى منزلها، بعد تمكنه من الدخول عن طريق باب منزلق.

وبعد دخول الأسد المنزل جر الكلب "شيرمان" للخارج من رقبته حتى يلتهمه، وكانت المرأة "صاحبة الكلب" وقتها فى تلعب مع اثنين من كلابها فى غرفة أخرى.

وسمعت صراخ كلبها "شيرمان" وخرجت مسرعة لتدرك ماذا يحدث بالخارج، حيث اعتقدت أنه سقط أو تعرض للأذى.

وتفاجئت المرأة أن الأسد يقف أمامها على بعد أمتار، وأسرعت لغلق الباب المنزلق الزجاجى، وتواصلت مع جيرانها لتنبيههم.

وأطلق بعدها أحد الجيران رصاصة وأخاف الأسد وهرب مسرعا، ووجدت "صاحبة الكلب" أنه لم يصب إلا بجرح صغير فى شفتيه.