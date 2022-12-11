جدة - نرمين السيد - وتفاجئت أسرة أمريكية بوجود أسد جبلى فى منزلها، بعد تمكنه من الدخول عن طريق باب منزلق.
وبعد دخول الأسد المنزل جر الكلب "شيرمان" للخارج من رقبته حتى يلتهمه، وكانت المرأة "صاحبة الكلب" وقتها فى تلعب مع اثنين من كلابها فى غرفة أخرى.
وسمعت صراخ كلبها "شيرمان" وخرجت مسرعة لتدرك ماذا يحدث بالخارج، حيث اعتقدت أنه سقط أو تعرض للأذى.
وتفاجئت المرأة أن الأسد يقف أمامها على بعد أمتار، وأسرعت لغلق الباب المنزلق الزجاجى، وتواصلت مع جيرانها لتنبيههم.
وأطلق بعدها أحد الجيران رصاصة وأخاف الأسد وهرب مسرعا، ووجدت "صاحبة الكلب" أنه لم يصب إلا بجرح صغير فى شفتيه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسد يتجول فى منزل بولاية كاليفورنيا ويسبب ذعرا للسكان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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