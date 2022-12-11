بعد رحلة بحث استمرت 43 سنة.. شاب أردنى يعثر على أمه المصرية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقالت الإعلامية إيمان الحصرى، أن القصة بدأت بمنشور على فيسبوك لسيدة تقول فيه إن هناك شابا أردنيا يحاول العثور على والدته المصرية التى لم يرها من ذ43 عاما، طالبا من أى أحد لديه معلومة أن يقولها له.

وأوضحت الحصرى، أنه بعد أيام تمكن الرجل الأردنى من العثور على والدته التى تدعى رضا محمد رمضان، وبالفعل بدأ بالتواصل معها.

وعلقت الأم بعد عودة ابنها لحضنها مرة أخرى قائلة :"انا اتكتب ليا عمر تانى من يوم ما شوفتك، فرحة الدنيا مش سيعانى والمطار صورنى، ومشوفتش غير عينية وهو صغير".

وقال الابن الأردنى : "جيت مصر عدة مرات ومعرفتش أوصل واخر حاجة عن طريق عمتى توصلت من البوست وعندها صور قديمة".