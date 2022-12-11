حصلوا على 25 ألف دولار.. باحثون يتمكنون من اختراق هاتف Galaxy S22

جدة - نرمين السيد - واجتاز باحثون أمنيون يمثلون مزود اختبار الاختراق Pentest Limited فى هذا الإجراء بعد استغلال ثغرة مكشوفة فى إطار تنفيذ الهجوم المعروف باسم التحقق من صحة المدخلات غير الصحيحة "Improper Input Validation" ضد هاتف جالاكسى إسGalaxy S22" 22".
ومكنهم هذا النجاح من الحصول على مبلغ 25 ألف دولار أمريكى، حيث كانت هذه المرة الرابعة والأخيرة التى يتم اختراق هاتف جالاكسى إس22 بها فى مسابقة Pwn20wn Toronto 2022.
وحاول الباحثان تون فام وترى دانج، أيضًا تجاوز الحماية الأمنية للهاتف الذكى، ولكنهما أخفقا فى إثبات قدرتهما على استغلال الثغرات خلال الوقت المخصص لمحاولتهما.
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