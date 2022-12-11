جدة - نرمين السيد - وقالت "ناسا" إنها تنقل تغطية حية لعودة المركبة الفضائية إلى الأرض الساعة 11 صباحًا بالتوقيت الشرقى "1600 بالتوقيق العالمى" غدًا الأحد الموافق 11 ديسمبر. وأوضحت وكالة الفضاء الأمريكية أن المركبة ستهبط فى المحيط الهادئ بالقرب من جزيرة "جوادالوبى" فىالساعة 12:39 مساءً بالتوقيت الشرقى "1739 بالتوقيق العالمى". وأرفقت "ناسا" فى التغريدة رابط مقطع فيديو على "موقع يوتيوب" سيتم خلاله بث حى لتغطية عودة المركبة للأرض.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد رحلتها للقمر.. ناسا تعلن عودة مركبة «أرتيميس 1» فى هذا التوقيت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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