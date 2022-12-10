اخفى معالم منزلك على خرائط جوجل لهذا السبب

جدة - نرمين السيد - يستخدم الأشخاص خرائط جوجل من أجل سلوك الطرق الصحيحة التى تقودنا إلى وجهاتنا، وتفحص معالم المدن بشكل ثلاثى الأبعاد، وتساعدنا فى قراءة التعليقات التى يتركها الآخرون عن المطاعم والفنادق خدمات أخرى.





لكن هناك ميزة دون غيرها فى هذه الخرائط قد تثير مشكلة خصوصية، بسبب موقع "Cnet" التقنى.

أشار الموقع إلى خدمة "Street View" المرتبطة بخرائط جوجل التى تتيح بعد وضع أى عنوان فيها، كيف يبدو مؤخرًا بالصور، سواء أكان العنوان منزلًا أم منشأة، أمر خطير.

وأوضح الموقع أن هذه الصور تسهل على المجرمين التخطيط لعمليات السرقة داخل المنزل أو المنشأة.

ويعد وضع الصور على هذا الموقع خدمة مجانية يسديها صاحب المنزل للمجرمين، حيث يمكنهم تفحص المنزل عبر الإنترنت دون الحاجة إلى الاقتراب منه، والبحث عن كاميرات المراقبة، وربما العثور على نافذة محتملة لتنفيذ السرقة، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وهناك وسيلة سهلة من أجل طمس صورة المنزل على خرائط جوجل، فقم أولًا بإدخال عنوان المنزل فى شريط البحث، فستظهر الصور على اليسار، فقم بالنقر عليها، حتى يظهر لك الصور بتقنية 360 درجة، التى تتيح عرضًا من كل الزوايا للمنزل.

وسوف يكون بوسع المستخدم طمس ملامح المنزل أو رقم لوحة السيارة أو شئ آخر داخل المربع الأحمر فى خدمة "Street View"، وذلك بالطبع بعد النقر على خدمة "report a problem".

أسفل الصفحة، لكن يطلب منك تحديد السبب وراء ذلك وترك البريد الإلكترونى للتواصل مع جوجل.