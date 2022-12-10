قيمتها 5 ملايين دولار.. اكتشاف سفينة «الذهب» فى المحيط بعد 100 عام من غرقها

جدة - نرمين السيد - أشار علماء آثار بحرية إلى أنهم اكتشفوا اليوم حطام سفينة بخارية فُقدت عام 1875، بعد أن غرقت فى المحيط الهندى مع شحنة كبيرة من الذهب، التى بلغت قيمتها حينها نحو 179 ألف دولار، أى ما يعادل حوالى 5 ملايين دولار.





وغرقت السفينة البخارية ذات الهيكل الخشبى بعد اصطدامها فى الظلام بالسفينة الشراعية "أورفيوس"، جنوب غرب كيب فلاترى، بولاية واشنطن الأمريكية، وذلك فى 4 نوفمبر عام 1875.

ونجا اثنان فقط من أكثر من 275 راكبًا وأفراد طاقم، مما يجعلها أكثر الكوارث البحرية فتكًا على طول الساحل الغربى للولايات المتحدة الأمريكية، فى ذلك الوقت.

وكانت السفينة تحمل شحنة تضم بضائع، من بينها أكياس من الشوفان وجلود، إلا أن أهم ما كان على متن السفينة هو حوالى 90 كيلو جرام من الذهب، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

ويعتقد ماثيو مكولى وجيف هاميل، خبيران من مؤسسة "Northwest Shipwreck Alliance" أنهما نجحا فى تحديد موقع الباخرةالمفقودة.

وأوضح المتحدث باسم المؤسسة، فيليب درو أن الموقع تطلب فحصًا دقيقًا ومتكررًا باستخدام السونار وتنفيذ عمليات غوص لمركبات تعمل تحت الماء عن بعد، لجمع بيانات وأدلة كافية.

وقال الخبراء إن العلامة الواضحة على أن السفينة التى عثروا عليها فى المحيط الهادئ هى نفسها تلك البخارية، وتكمن فى اكتشاف شيئين دائريين فى قاع البحر على مسافة قصيرة من بقية الحطام، ويعُتقد أنهما عجلات المجذاف الخاصة بالباخرة.

وبالرغم من أن قاض منح فريق "Northwest Shipwreck Alliance"حقوق الاستخراج الحصرية للحطام، فإنهم لم يعلنوا للجمهور موقعها بالضبط، واكتفوا بالقول إنهاتقع على بعد حوالى 23 ميلًا من الشاطئ على عمق يترواح بين ألف وألف قدم.

وتتطلع مؤسسة "Northwest Shipwreck Alliance" لفتح متحف مخصص لعرض القطع الأثرية المستخرجة من الحطام.