نائب رئيس شاومى يكشف مفاجأة بشأن هاتف Redmi K60 Gaming

جدة - نرمين السيد - كشف نائب رئيس شركة شاومى ومدير العلامة التجارية Redmi لو ويبينج، أن هاتف Redmi K60 Gaming لن يصل، لافتًا إلى أن هاتف Redmi K60 القياسى من المرجح أن يكون كافيًا لجميع احتياجات الألعاب للمستخدمين.





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