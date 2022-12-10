ذئب يخطف طفلة من الشارع.. هكذا تصرف الأب (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وسجلت كاميرات المراقبة، لحظة نزول الأب من سيارته، بينما كانت الطفلة فى الناحية الأخرى، وبدأ الذئب فى جرها، وفق البيان.
وسرعان ما لاحظ الأب المشهد، وهرول مسرعا إلى طفلته، ليتركها الذئب ويفر هاربًا، بينما عاد بها إلى المنزل.
وقررت العائلة نقل الطفلة البالغة من العمر عامين، إلى المستشفى، بعد تبين أثار جروح بجسدها.
وتم حجز الطفلة فى المستشفى، حيث عانت من إصابات عميقة فى الساق، لكنها غير مؤذية أو مميتة، كما صرحت عائلتها لـ صحيفة ديلى ميل البريطانية.
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