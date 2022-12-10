 «الهريسة التونسية».. طبق على قائمة التراث العالمى

جدة - نرمين السيد - ذكر التقرير، الذى عرض على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن "الهريسة التونسية" عنصر مهم فى الهوية التراثية، وأحد عوامل التماسك الاجتماعى فى تونس، ما جعل منظمة اليونيسكو تضمها إلى قائمة التراث العالمى غير المادى.
وأضاف التقرير أنه لا تخلو مائدة أى بيت من "الهريسة التونسية" وتقدم كطبق أساسى بجانب الأصناف الأخرى خاصة محافظتى نابل والقيروان، اللتان تصنعان الهريسة بتتبيلاتها المتنوعة.
وأشار إلى أن نابل تحتضن مهرجان الفلفل والهريسة فى خريف كل عام، ويجتهد الطباخون فى تقديم طبق الهريسة بتوابل مختلفة، وتحضر الهريسة من الفلفل المجفف تحت الشمس الممزوج بالبهارات وزيت الزيتون الذى يحافظ عليها ويخفف من حدتها.
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