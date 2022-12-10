أخلاقنا الجميلة.. الكرم خلق النبلاء (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وللكرم فوائد تشجع على التحلى به ـ وهو ما نرصده فى الإنفواجراف التالى ضمن مبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أخلاقنا الجميلة ـ إذ إنه يزيد البركة فى الرزق، ويزيل الضغائن بين النفوس، ويمنع من سيطرة حب التَّملك.

ووفق خبراء علم نفس، فإن الإنسان الكريم يكون لديه إحساسا دون غيره بمزيد من الثقة بالنفس، كما يحظى بحب جميع من حوله، لكونه قريب من الناس.

كما أن الكريم غالبا ما يكون سعيدًا، وفق دراسات حديثه، بسبب مساعدته للناس، وإدخال السرور عليهم، ما يجعلهم يبادلونه المشاعر الطيبة.