Enjoy 50z..  هاتف جديد من هواوى بسعر مناسب

جدة - نرمين السيد - ووفق موقع "gsmarena" التقنى، فإن الهاتف سيتم عرضه فى الأسواق بسعر يبدأ من 172 دولارا، وستوفر بـ 3 ألوان هى الأخضر، والأسود، والفضى.

كما أن الهاتف قريب الشكل من أجهزة آيفون، ويحظى بقارئ للبصمات، إلى جانب ذاكرة تخزين تصل إلى 256 جيجا بايت، يمكن توسعها عبر فتحة microSD.

الهاتف الذى يزن 188 جرامًا، يدعم الاتصال بشبكة الواى فاى، وتصل قوة بطاريته إالى 5 آلاف ميلى أمبير فى الساعة الواحدة، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل الصينى HarmonyOS 2.0، بدون خدمات جوجل.

ويأتى هاتف Enjoy 50z من هواوى، بكاميرا أمامية تصل دقتها لـ 5 ميجا بيكسل، وفى الخلف 3 كاميرات، الرئيسية 50 ميجا بيسكل، وأخرى للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، والثالثة لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل.

يتميز هاتف هواوى الجديد Enjoy 50z بشاشة مسطحة من نوع IPS LCD، بقياس 6.52 بوصة، وبجودة عرض HD +، تبلغ دقتها 720 x 1600 بكسل، وتدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز، تحتوى الشاشة على نوتش على شكل قطرة ماء مخصص للكاميرا الأمامية.

أما شاشة الهاتف فهى من نوع IPS LCD، بقياس 6.52 بوصة، وبجودة عرض HD +، تبلغ دقتها 720 x 1600 بكسل، وتدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز.