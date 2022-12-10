للتوعية بمخاطر التغير المناخى.. كندا تعرض دبا منحوتا من الجليد يذوب تدريجيا

جدة - نرمين السيد - وبحسب فيديو لموقع "العربية"، ظهر الدب المنحوت من الثلج وسط العديد من المواطنين وهو يذوب تدريجيا فى إشارة إلى التوعية من مخاطر التغير المناخى الذى يشهده العالم أجمع، لمشاهدة الفيديو اضغط هنا.
يذكر أن علماء الجمعية الوطنية الأسترالية للبحوث العلمية والتطبيقية، أكدوا أن جليد جرف دينمان فى الساحل الشرقى للقارة القطبية الجنوبية، يذوب بسرعة 70.8 مليار طن فى السنة.
وكان العلماء، يعتقدون لفترة طويلة أن جليد مناطق الساحل الشرقى للقارة القطبية الجنوبية، أقل عرضة للذوبان مقارنة بجليد جرينلاند، لكن هذه الدراسة أظهرت أن المياه الدافئة تصل إلى هذه المناطق أيضَا>
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