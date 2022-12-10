«القط ستراى» الفرنسية تفوز بجائزة أفضل لعبة فى احتفال «جايم أووردز»

جدة - نرمين السيد - اللعبة التى أنتجتها شركة "بلو تويلف" فى مدينة مونبلييه الفرنسية، عبارة عن قط زقاق يتجول فى مدينة تحت الأرض تسكنها "روبوتات" بشرية الشكل ومخلوقات غريبة، وينبغى عليه باستخدام طائرة مُسيرة أن يحل سلسلة من الألغاز للعودة إلى السطح.

وتتوافر اللعبة بنسخ مخصصة لأجهزة "بلاى ستيشن" وعلى منصة "ستيم".

وتسلم منتجو "ستراى" جائزة "أفضل لعبة مستقلة أولى" من الممثلة جيسيكا هينويك خلال الاحتفال الذى شهده مسرح "مايكروسوفت" فى لوس أنجلوس. ثم تلقى المنتجون جائزة "أفضل لعبة مستقلة".

ولم تكتف "ستراى" باستقطاب عدد كبير من اللاعبين البشر، بل أثارت أيضًا إعجاب القطط، ووصل عدد متابعى حساب "قطط تشاهد ستراى - Cats Watching Stray"، وهى صفحة ترصد ردود الفعل الأكثر غرابة للقطط التى تراقب مغامرات القط البطل، على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" إلى 36 ألفًا.