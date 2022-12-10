وأعلنت شركة "جوجل"، فى تقرير نشرته على المدونة الخاصة بها، المواضيع الأكثر بحثًا فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتى تعكس اهتمامات الأشخاص حول الأحداث والشخصيات والأغانى والمسلسلات على مدار العام، وأظهرت قوائم هذا العام مواضيع مختلفة، أبرزها: "مونديال قطر، ومعلومات أخرى عن مؤتمر المناخ (COP 27)".
ففى مصر، تصدر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى المركز الأول، وحل كأس العالم ثانيًا ضمن الأكثر رواجًا لهذا العام، تزامنًا مع مونديال قطر الذى انطلق فى 20 نوفمبر الماضى ويستمر حتى 18 ديسمبر الجارى، وفى المركز الثالث مؤتمر المناخ "COP27" الذى عُقد فى شرم الشيخ خلال نوفمبر الماضى.
وفى السعودية تصدرت منصة التعليم الذكى "مدرستى" قائمة عمليات البحث الأكثر رواجًا فى المملكة، كما لوحظ اهتمام كبير بالرياضة وخاصةً كأس العالم، حيث جاء ثالثًا فى قائمة البحث العامة على "جوجل" فى المملكة، ومباريات كأس العالم ضمن الأكثر بحثًا فى المجال الرياضى بشكل خاص.
وبالنسبة للإمارات فتصدرت عبارة "FIFA World Cup" قائمة المواضيع الأكثر بحثًا خلال عام 2022، بالإضافة إلى "معرض إكسبو 2020".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كأس العالم الأكثر بحثًا على «جوجل» فى مصر والسعودية والإمارات خلال نوفمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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