كأس العالم الأكثر بحثًا على «جوجل» فى مصر والسعودية والإمارات خلال نوفمبر

جدة - نرمين السيد - كشف تقرير، عن أن كأس العالم 2022 المُقام حاليًا فى قطر، مُصنف ضمن قائمة الكلمات الأكثر بحثًا على محرك البحث "جوجل" فى مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة خلال عام 2022.





وأعلنت شركة "جوجل"، فى تقرير نشرته على المدونة الخاصة بها، المواضيع الأكثر بحثًا فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتى تعكس اهتمامات الأشخاص حول الأحداث والشخصيات والأغانى والمسلسلات على مدار العام، وأظهرت قوائم هذا العام مواضيع مختلفة، أبرزها: "مونديال قطر، ومعلومات أخرى عن مؤتمر المناخ (COP 27)".

ففى مصر، تصدر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى المركز الأول، وحل كأس العالم ثانيًا ضمن الأكثر رواجًا لهذا العام، تزامنًا مع مونديال قطر الذى انطلق فى 20 نوفمبر الماضى ويستمر حتى 18 ديسمبر الجارى، وفى المركز الثالث مؤتمر المناخ "COP27" الذى عُقد فى شرم الشيخ خلال نوفمبر الماضى.

وفى السعودية تصدرت منصة التعليم الذكى "مدرستى" قائمة عمليات البحث الأكثر رواجًا فى المملكة، كما لوحظ اهتمام كبير بالرياضة وخاصةً كأس العالم، حيث جاء ثالثًا فى قائمة البحث العامة على "جوجل" فى المملكة، ومباريات كأس العالم ضمن الأكثر بحثًا فى المجال الرياضى بشكل خاص.

وبالنسبة للإمارات فتصدرت عبارة "FIFA World Cup" قائمة المواضيع الأكثر بحثًا خلال عام 2022، بالإضافة إلى "معرض إكسبو 2020".