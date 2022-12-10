الببغاء «باندا» يتنبأ بفوز المغرب على البرتغال فى ربع نهائى كأس العالم

جدة - نرمين السيد - وحصد الفيديو المنشور عبر موقع "تيك توك" أكثر من 19 مليون مشاهدة، خلال ساعات من طرحه على الموقع، وتمنت التعليقات صدق توقعه بفوز منتخب المغرب فى مباراته المقبلة غدًا السبت أمام منتخب البرتغال.

وجاءت توقعات الببغاء لمباريات دور الثمانية كالآتى:

ـ فوز البرازيل على كرواتيا، وهو ما لم يحدث حيث فازت كرواتيا بضربات الترجيح.

ـ فوز الأرجنتين على هولندا.

ـ فوز المغرب على البرتغال.

ـ فوز فرنسا على إنحلترا.

وسبق أن توقع الببغاء "باندا" بشكل صحيح عددًا من نتائج مباريات مونديال قطر، حيث توقع فوز منتخب المغرب على بلجيكا. كما صدقت توقعاته لنتيجة مباراة البرازيل وسويسرا فى دور المجموعات.