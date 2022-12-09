مبادرة المتحدة للطفل.. سلبيات التمييز بين الأبناء (إنفوجراف) 

جدة - نرمين السيد - وفى إطار مبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، رصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى أبرز سلبيات التمييز بين الأبناء: ومنها أنه يُفسد النفوس ويفرق العلاقات، والشعور بالغيرة والحقد والحسد بينهم، كما يولد الكراهية تجاه المجتمع، والإصابة بالأمراض النفسية والإحساس بعدم الثقة.

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