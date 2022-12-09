جدة - نرمين السيد - أتاح تطبيق المراسلة واتساب ميزة "الدردشة مع نفسك" على ويندوز بيتا، أحدث إصدار من نظام التشغيل، كما يدرس طرحه لمستخدمى النسخ الأخرى من ويندوز، بعد توفير هذه الميزة على نظامى تشغيل الهواتف أندرويد وآى أو إس الشهر الماضى.





وأفاد موقع "جادجتس 360" التقنى، اليوم الجمعة، بأنَّ هذه الميزة تساعد المستخدمين على إرسال ملاحظات أو تذكيرات سريعة أو معلومات مهمة لأنفسهم بسهولة، بعدما كان المستخدمون، فى وقت سابق، بحاجة إلى أن يكون لديهم حساب واتساب ثانٍ مسجل بأرقام هواتف أخرى لفعل ذلك. ووفقاً لتقرير صادر عن الموقع الخاص بمعلومات إصدار بيتا من تطبيق واتساب، WABetaInfo، بدأت واتساب، خدمة المراسلة المملوكة لشركة "ميتا"، فى طرح خاصية إرسال رسائل لنفسك باستخدام أحدث إصدار من واتساب بيتا لتحديث الإصدار على نسخة Windows 2.2248.2.0. وأوضح موقع "جادجتس 360" أنه من المطلوب من مستخدمى واتساب تنزيل أحدث إصدار من التطبيق التجريبى من متجر مايكروسوفت للوصول إلى هذه الميزة. وبمجرد التثبيت، سيرى المستخدمون دردشة منفصلة بأسمائهم متبوعة بـ "(أنت)"، ويمكنهم ببساطة فتح علامة التبويب وإرسال ملاحظات سريعة والتذكيرات والإشارات المرجعية وغيرها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واتساب يطرح ميزة «الدردشة مع نفسك» لمستخدمى ويندوز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.