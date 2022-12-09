OPPO تكشف أحدث تقنياتها فى يوم الابتكار السنوى الرابع لها 

يوم الابتكار هو الحدث السنوى الأشهر من أوبو، والذى تستعرض الشركة من خلاله أحدث التقنيات فى عالم الهواتف والتكنولوجيا وتسلط الضوء على إنجازات أوبو ونجاحاتها على مدار العام الماضى.
وسيشهد الحدث الافتراضى هذا العام الإعلان عن العديد من التقنيات الجديدة التى تم تطويرها فى إطار مبادرات أوبو الذكية الأربعة: الترفيه الذكى والإنتاجية الذكية والصحة الذكية والتعلم الذكى.
وفى هذه المناسبة، قال أيفن أوه، الرئيس التنفيذى لشركة أوبو فى منطقة الخليج العربى: "إن توفير تجربة استخدام متكاملة وموثوقة لعملائنا فى كل مرة يستخدمون فيها تكنولوجية أوبو هى أولويتنا، وتأكيدا على هذا الالتزام، فإننا نسعى باستمرار لدفع حدود الابتكار مع كل تطور تكنولوجى جديد من خلال توفير المنتجات التى تضع عملائنا فى المقدمة، ومن خلال شعار أوبو "إلهام المستقبل"، فإننا نهدف إلى تحقيق رؤيتنا ورسالتنا فى قطاع التكنولوجيا وتمكين مستقبل أفضل وأكثر ذكاء لعملائنا".
الجدير بالذكر أن يوم أوبو للابتكار عقد لأول مرة فى عام 2019، حيث استعرضت العلامة التجارية العالمية للتكنولوجيا نظامها المتكامل من التقنيات والمنتجات المتطورة، بما فى ذلك نظارات أوبو للواقع المعزز وجهاز الراوتر 5G CPE وسلسلة ساعات أوبو الذكية.
ومنذ انطلاق الحدث، بات يوم الابتكار من أوبو يعتبر بمثابة مقدمة لخارطة طريق الشركة، فيما شهد الحدث فى عام 2020 الكشف عن ثلاثة مفاهيم لمنتجات جديدة، بما فى ذلك هاتف أوبو المبتكر القابل للطى OPPO X 2021.
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