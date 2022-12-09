- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وتسبب الاختراق فى تعطل الموقع الإلكترونى وشباك التذاكر ومركز التواصل بدار الأوبرا لمدة ساعات.
وأعلن دار أوبرا متروبوليتان أن عروضها مازلت مستمرة فى أوقاتها، ولكن سيتعذر على من يريد شراء تذاكر جديدة أو استبادل أخرى أو استرداد مبالغ مدفوعة، الأمر فى الوقت الحالى.
ولم تصرح دار أوبرا متروبوليتان بأى تفاصيل تخص الهجوم الإلكترونى على موقعها الرسمى، ولكنها أعلن فتح تحقيق فى الواقعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اختراق الموقع الرسمى لأهم دار أوبرا فى نيويورك (صورة) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.