اختراق الموقع الرسمى لأهم دار أوبرا فى نيويورك (صورة)

جدة - نرمين السيد - وتسبب الاختراق فى تعطل الموقع الإلكترونى وشباك التذاكر ومركز التواصل بدار الأوبرا لمدة ساعات.

وأعلن دار أوبرا متروبوليتان أن عروضها مازلت مستمرة فى أوقاتها، ولكن سيتعذر على من يريد شراء تذاكر جديدة أو استبادل أخرى أو استرداد مبالغ مدفوعة، الأمر فى الوقت الحالى.

ولم تصرح دار أوبرا متروبوليتان بأى تفاصيل تخص الهجوم الإلكترونى على موقعها الرسمى، ولكنها أعلن فتح تحقيق فى الواقعة.