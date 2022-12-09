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جدة - نرمين السيد - وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيرى، إن أعمال الترميم الجارية بالمسجد تأتى ضمن أعمال الترميم والصيانة التى تشهدها قلعة صلاح الدين الأيوبى بشكل عام، وذلك فى إطار اهتمام وزارة السياحة والآثار بتطوير وترميم المواقع الأثرية بمختلف عصورها التاريخية.
ومن جانبه، قال د. أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، إن أعمال ترميم النجفة استمرت نحو 3 سنوات، تم خلالها إعادة تجميع أجزاء النجفة، بالإضافة إلى أعمال التنظيف الميكانيكى والمعالجات الكيميائية لكافة أجزاء النجفة وصيانة أعمال الكهرباء.
يشار إلى أن جامع محمد على قام ببنائه محمد على باشا بين عامى 1830 و1848، وقد عرف بجامع الألباستر نظرا لأن جميع حوائط الجامع مغطاه بالألباستر المجلوب من محاجر بنى سويف، واستمرت أعمال الزخارف حتى عصر عباس حلمى الأول.
ويتكون المسجد من بيت الصلاة، ومقدم بيت الصلاة، ويمتاز بيت الصلاة بأنه مغطى بقبة مركزية تتدلى منها النجفة الرئيسية التى تم ترميمها وتزن حوالى 2 طن وقطرها 5 أمتار، وحول القبة المركزية قباب صغرى فى الأركان وأنصاف القباب حول القبة المركزية.
ويقع ضريح محمد على فى الركن الجنوبى الغربى من بيت الصلاة، ويتقدم بيت الصلاة مساحة تتوسطها الميضأة ويحيط بها أربعة أروقة، وللمسجد مئذنتان ارتفاع كل واحدة 82 م تقريبا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الانتهاء من أعمال ترميم النجفة الرئيسية لجامع محمد على بالقلعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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