استشارى التحول الرقمى: ميتافيرس تكنولوجيا موجودة منذ 2004 (فيديو)

جدة - نرمين السيد - واستطرد "عزام"، خلال مداخلته عبر برنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه التكنولوجيا ليست جديدة بالكامل، بل موجودة منذ عام 2004 على عدد من المنصات المختلفة.
وتابع، أن إعلان مارك زوكربيرج عن هذه التكنولوجيا التى تعتبر امتداد للواقع المادى فى الواقع الافتراضى، أدى إلى زخم إعلامى كبير رغم وجودها سابقا، نظرا لضخامة منصة "فيسبوك".
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