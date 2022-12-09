الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا للاستشعار عن بعد

جدة - نرمين السيد - تم إطلاق القمر الصناعى على متن صاروخ حامل من طراز "لونج مارش 2 دى"، حيث دخل إلى المدار المخطط له بنجاح.
وأوضحت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن القمر الصناعى سيستخدم فى مجالات الاستشعار عن بعد والتطبيقات فى مجالات متنوعة مثل الحد من التلوث، والرصد البيئى، ومسوحات الموارد الطبيعية، ودراسات تغير المناخ.
كما أشارت الوكالة الصينية إلى أنه سيساعد فى تحسين قدرة المراقبة فائقة الطيف للبلاد فى مجالات مثل حماية البيئة، والأراضى، والطقس، والزراعة، والتخفيف من حدة الكوارث.
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