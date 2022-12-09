«القمر البارد» حديث رواد السوشيال ميديا (صور) 

جدة - نرمين السيد - وتفاعل الكثير من نشطاء السوشيال ميديا مع تلك الظاهرة، وقاموا بنشر صور للقمر المكتمل عبر حساباتهم الشخصية سواء فى مصر أو دول العالم الأخرى.

كان الدكتور أشرف لطيف تادرس، رئيس قسم الفلك الأسبق بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، صرح بأن ظاهرة ظهور "القمر البارد"، تأتى عندما يكون القمر عند طور البدر فى وضع التقابل مع الشمس، فيظهر قرص القمر بدر كامل الاستدارة، ويبلغ لمعانه 99.9 %، ويشرق بعد غروب الشمس مباشرة، ويظل بالسماء طوال الليل ثم يغرب عند شروق الشمس فى صباح اليوم التالى.

وعن تسمية الظاهرة بـ"القمر البارد" أوضح تادرس، بأن هذه الظاهرة تعرف عند القبائل الأمريكية بهذا الاسم، وتأتى كدلالة على دخول الشتاء، كما يعرف باسم قمر الليالى الطويلة، لأن ساعات الليل تكون أطول من ساعات النهار فى الشتاء، كما يعرف أيضا بقمر عيد الميلاد "الكريسماس".