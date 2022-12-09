مطلب عاجل من عضوين بـ النواب الأمريكى لـ إيلون ماسك

جدة - نرمين السيد - ووفقًا صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أرسل النائبان آدم شيف ومارك تاكانو رسالة إلى ماسك قال فيها إن تويتر شهد ارتفاعًا كبيرًا فى عدد التغريدات التى تحتوى على إهانات، وكذلك فى نسبة التفاعل مع تلك التغريدات، منذ أن استحوذ الملياردير الأمريكى صاحب شركة تسلا للسيارات الكهربائية، على تطبيق التواصل الاجتماعى.
واستشهد الخطاب ببيانات من مركز مكافحة الكراهية، تظهر أن عدد التغريدات التى تحتوى على إهانات قد نما بشكل كبير مقارنة بمتوسط 2022.
ويستمر الخطاب: "الإهانات ضد السود تضاعفت ثلاث مرات فى الرسائل اليومية، كما وزادت الإهانات ضد النساء بنسبة 33 فى المائة مقارنة بمتوسط عام 2022".
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