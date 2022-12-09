اليوم العالمى لمكافحة الفساد 2022.. اعرف كل التفاصيل

جدة - نرمين السيد - اليوم العالمي لمكافحة الفساد 2022

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد اعتمدت فى الـ 31 من أكتوبر عام 2003م، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وطلبت إلى الأمين العام وقتها أن يكلف مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بتولى مهام أمانة مؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاقية.

واختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 9 ديسمبر من كل عام ليكون اليوم الدولى لمكافحة الفساد أو اليوم العالمى لمكافحة الفساد؛ لإذكاء الوعى عن مشكلة الفساد وتبصير العالم بخطورته وضرورة مواجهته بكل قوة.

ودخلت اتفاقية الأمم المتحدة حيز التنفيذ فى مثل هذا اليوم 9 ديسمبر 2005م، ليكون أول احتفال أممى بـ اليوم العالمى لمكافحة الفساد.

اليوم العالمي لمكافحة الفساد 2022

وفى مصر تنص المادة 218 من الدستور المصرى على أن "تلتزم الدولة بـ مكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك".

وكانت جمهورية مصر العربية من أوائل الدول التى صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكانت سباقة فى دعم أجهزة مكافحة الفساد المتمثلة فى "النيابة العامة والإدارية،‏ والجهاز المركزى للمحاسبات، وأجهزة وزارة الداخلية، ووحدة مكافحة غسيل الأموال، بخلاف هيئة الرقابة الإدارية".

وذكر الموقع الرسمى للأمم المتحدة على شبكة الإنترنت أنه "يُراد من احتفالية اليوم العالمى لمكافحة الفساد 2022، تسليط الضوء على الصلة الوثيقة بين مكافحة الفساد والسلام والأمن والتنمية".

اليوم العالمي لمكافحة الفساد 2022

ولفت الموقع إلى أن "جوهر تلك الصلة هو فكرة أن التصدى لهذه الجريمة حق للجميع ومسؤوليتهم، وأن التعاون ومشاركة هما ما يمكنا الأشخاص والمؤسسات من التغلب على الأثر السلبى لهذه الجريمة؛ فهناك دور للدول وللمسؤولين الحكوميين وللموظفين المدنيين ولموظفى إنفاذ القانون، وممثلى وسائل الإعلام والقطاع الخاص وللمجتمع المدنى وللأوساط الأكاديمية وللجمهور العام وللشباب".

وتابع الموقع الرسمى للأمم المتحدة: "تؤكد اتفاقية الأمم المتحدة لـ مكافحة الفساد على مسؤولية الحكومات عن حماية فعالة للمبلِّغين عن المخالفات؛ لضمان حمايتهم من الانتقام، وتساهم هذه التدابير فى إنشاء مؤسسات فعَّالة وخاضعة للمساءلة وشفافة بما يُحرز تقدما نحو تأسيس ثقافة النزاهة".

النيابة الإدارية تجدد العهد فى اليوم العالمى لمكافحة الفساد

ومن جانبها، أكدت هيئة النيابة الإدارية على استمرارها فى الأداء بدورها فى التحقيق فى كل المخالفات المالية والإدارية داخل جميع المؤسسات.

وقالت فى بيان لها، أمس الخميس: "تحرص الدولة المصرية على تعزيز جهودها لـ مكافحة الفساد كإحدى ركائز تعزيز سيادة القانون ودعم التنمية المستدامة".

اليوم العالمي لمكافحة الفساد 2022... وتابعت: "النيابة الإدارية، كهيئة قضائية، جزء من نسيج الدولة المصرية ومؤسساتها، ووفقًا لاختصاصاتها الدستورية والقانونية بالتحقيق فى المخالفات المالية والإدارية داخل مؤسسات الجهاز الإدارى للدولة، وإيمانًا منها بالدور بالغ الأهمية للمواطنين فى مكافحة الفساد والإبلاغ عنه، فإنها تؤكد على آليات التواصل المختلفة التى توفرها للمواطن، وسبل الإبلاغ عن المخالفات المالية والإدارية".