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عدسة "دوت الخليج" صالت وجالت فى عدد من الفنادق والمحال العامة؛ حيث رصدت عدة صور رائعة لشجرة الكريسماس، وأشكال بابا نويل، وفضلا عن مناظر الورود الجميلة والمختلفة، والتى أضفت بهجة كبيرة فى نفوس الصغار والكبار فى كل مكان.
الكريمساس فى الأوبرا 2023
ومن جانبها، أعدت دار الأوبرا، برئاسة الدكتور مجدى صابر، خلال شهر ديسمبر الجارى برنامجا فنيا ثريا ومتنوعا للاحتفال بالكريسماس وأعياد الميلاد على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية.
وقال صابر، إن الأوبرا تتجمل بعدد من الديكورات والمظاهر الاحتفالية الخاصة بهذه المناسبة لاستقبال الجمهور، مشيرا أن العروض تضم مجموعة متنوعة من الفنون العالمية الجادة، وتابع أنه يقام 4 ليالى لرائعة المؤلف الروسى العالمى تشايكوفسكى باليه "كسارة البندق"، والذى تقدمه فرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى أرمينيا كامل، ومن إخراج الراحل الدكتور عبدالمنعم كامل، بمصاحبة أوركسـترا أوبرا القاهـرة بقيادة المايسترو نادر عباسى، وذلك فى الثامنة مساء أيام الثلاثاء 27 ديسمبر وحتى الجمعة على المسرح الكبير.
كما يقام 3 حفلات لفرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة إيمان مصطفى، بمصاحبة أوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، كورال أكابيلا قيادة مايا چيڤينيريا وفرقة بالية أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى أرمينيا كامل، ومن إخراج هشام الطلى، وذلك فى الثامنة مساء الأربعاء والخميس 14، 15 ديسمبر على المسرح الكبير، ومساء الأحد 18 ديسمبر على مسرح سيد درويش دار أوبرا الإسكندرية.
ويقدم أوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى حفلا فى الثامنة مساء السبت 24، إلى جانب احتفالية بقيادة المايسترو جيوفانى بومبيو تقام ليلة 31 ديسمبر على المسرح الكبير يستقبل بها العام الجديد، وتعاد مساء الاول من يناير على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رأس السنة 2023.. المحلات تتزين بـ شجرة الكريسماس وبابا نويل (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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