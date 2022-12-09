رأس السنة 2023.. المحلات تتزين بـ شجرة الكريسماس وبابا نويل (صور)

جدة - نرمين السيد - أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية 2023 والكريسماس؛ حيث تهفو نفوس الجميع فى شتى أنحاء العالم إلى تلك المناسبات التى لا تتكرر إلا مرة واحدة كل عام.





عدسة "دوت الخليج" صالت وجالت فى عدد من الفنادق والمحال العامة؛ حيث رصدت عدة صور رائعة لشجرة الكريسماس، وأشكال بابا نويل، وفضلا عن مناظر الورود الجميلة والمختلفة، والتى أضفت بهجة كبيرة فى نفوس الصغار والكبار فى كل مكان.

الكريمساس فى الأوبرا 2023

ومن جانبها، أعدت دار الأوبرا، برئاسة الدكتور مجدى صابر، خلال شهر ديسمبر الجارى برنامجا فنيا ثريا ومتنوعا للاحتفال بالكريسماس وأعياد الميلاد على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية.