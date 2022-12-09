«Kahn Design» تمنح تاكسى لندن أفخم إصدار فى تاريخه «صور»

جدة - نرمين السيد - تاكسى لندن، أحد العلامات الأيقونية للملكة المتحدة، وذلك بفضل التصميم الكلاسيكى المميز مع الهوية الفاخرة، والذى حصل الآن على حزمة من التعديلات الرياضية والفاخرة من شركة "Kahn Design" باسم "فاير ليدى TX5".





وكشفت شركة "Kahn Design" عن نسخ خاصة وحصرية من "تاكسى لندن" بتعديلات فريدة، بداية بالتصميم الخارجى حيث تظهر الشبكة الأمامية المستوحاة من تصميم سيارات "مايباخ"، مع بعض اللمسات الأخرى البسيطة، وعند النظر على جانبى السيارة نشاهد العجلات الرياضية المقدمة بقياس 18 بوصة للمحور الأمامى و19 بوصة للمحور الخلفى، ويظهر أيضًا جناح خلفى رياضى.

والتميز الأكبر عند النظر على مقصورة القيادة حيث تظهر بتصميم فاخر غير مألوف على سيارات "تاكسى لندن"، حيث حصلت على جلد فاخر مع العديد من القطع الخشبية، ومقاعد رياضية بتصميم مستوحى من سيارات "بوجاتى"، مع نظام إضاءة محاكى لمظهر النجوم بسقف السيارة مثل سيارات "رولز رويس".

بالإضافة إلى بعض التعزيزات الأخرى مع أماكن لشحن الهاتف لاسلكيًا ومنافذ "USB" إضافية، وإضاءة "LED" محيطية بالعديد من الخيارات المتعددة، وتوفر شركة "Kahn Design" العديد من الخيارات الإضافية للتجهيزات حسب الطلب.

سيارة تاكسى لندن "فاير ليدى TX5" بسعر يبدأ من 99 ألف جنيه إسترلينى، وتقدم بالعديد من التجهيزات الاختيارية، مع إمكانية الحصول عليها بمقود على الجانب الأيسر، وتتوفر السيارة بالعديد من الألوان الخارجية مثل الأخضر البريطانى، الأسود، الأزرق، الفضى، والرمادى.