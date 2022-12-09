نصائح ومفاجآت جديدة.. توقعات الأبراج اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

برج الحمل

كن على ثقة بقدرتك على تحقيق أهدافك.. لا تجعل الشك يبعد عن أعز الأحباب.. قاوم أى شعور بالتوتر؛ نتيجة للأزمات المالية.

برج الثور

تحقق من معلوماتك قبل طرح أى أفكار.. حاول قضاء بعض الوقت بمفردك إذا استطعت؛ لتقييم علاقتك بشريكك.. حاول القيام ببعض التغييرات فى مهنتك لزيادة أرباحك.

برج الجوزاء

كن على ثقة بأنك تستطيع تجاوز ضغوطات عملك بسهولة.. عليك تقديم بعض التنازلات لشريك حياتك.. كن واثقا من قدرتك على تغيير حالتك المالية للأحسن.

برج السرطان

حاول طلب إجازة من عملك؛ لأخذ قسط من الراحة.. عليك التفكير جيداً قبل اتخاذ أى قرار.. حاول القيام بمشروع جديد لزيادة دخلك.

برج الأسد

حاول السفر لتغيير روتينك اليومى.. قاوم أى شعور بالرغبة لتأجيل مقابلة شريك حياتك.. استغل طاقتك الجسدية المرتفعة؛ لزيادة دخلك.

برج العذراء

اشعر دائما بالتفاؤل ما يؤثر على مهام عملك.. لا تجعل أى مشاكل مع شريكك تدفعك لليأس.. فكر فى الأمور المالية بعناية، لتسديد الديون المتراكمة.

برج الميزان

حاول التخلص من التوتر والطاقة السلبية.. حاول دائما استغلال أحوالك المالية إذا كانت أفضل؛ لتسديد الديون.

برج العقرب

استغل دائما نشاط عقلك لوقت إضافى؛ من أجل حل الألغاز.. تعامل مع الشعور ببعض التوتر مع شريكك بحكمة كبيرة.. استغل أى فرصة للحصول على مكسب مالى.

برج القوس

استغل الشعور بطاقتك الكبيرة فى التقدم فى عملك.. لا تجعل زيادة مشاكلك مع شريكك تشعرك بالإحباط.. قد تحتاج إلى اتخاذ بعض القرارات المهمة بشأن زيادة دخلك.

برج الجدي

استمتع خلال هذه الفترة بتنفيذ أفكارك مع زملائك فى العمل.. استعد لترتيب نزهة مع شريك حياتك.. ابذل قصارى جهدك؛ لتصفية ذهنك، لحل أى أزمات مالية تعانى منها.

برج الدلو

حاول الارتباط دائما فى الأوقات المناسبة لك.. عليك التوقف عن جميع الخطط غير المجدية لتوطيد الشراكات، حتى لا تخسر أموالك.

برج الحوت

حاول عدم الذهاب إلى العمل طالما أنك تشعر بالتعب والإرهاق.. عليك التحكم فى انفعالاتك مع شريك حياتك.. كن حذرا فى إنفاق أموالك على التسوق.