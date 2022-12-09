توقيع اتفاق بين السعودية وهواوى الصينية فى مجال الحوسبة السحابية

جدة - نرمين السيد - وكان الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودى، عقد جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الصينى شى جين بينج فى قصر اليمامة فى الرياض، اليوم الخميس.

ورحّب محمد بن سلمان فى بداية اللقاء، بالرئيس الصينى فى السعودية، متمنيًا له ومرافقيه طيب الإقامة، فيما عبَّر رئيس الصين عن شكره وتقديره؛ لما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

ومن المنتظر أن يشارك الرئيس الصينى فى القمة الخليجية-الصينية، والقمة العربية-الصينية، فيما تستمر زيارته الرسمية إلى السعودية حتى 9 ديسمبر الجارى 2022.