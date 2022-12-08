عمال نظافة بالأردن يعثرون على مبلغ مالى ضخم فى سيارة نقل القمامة

جدة - نرمين السيد - واستنجد صاحب مول تجارى بعمال النظافة بالعاصمة الأردنية عمان، بعد أن قامت عاملة تنظيف فى المول بإلقاء كيس أسود -كان المبلغ بداخله- فى القمامة ظنًا منها أنه نفايات.
وأبلغ صاحب المول التجارى عمال النظافة، أن الكيس الأسود الذى تم إلقاؤه بالقمامة يحتوى على مبلغ 20 ألف دينار، حيث تحركت الفرق سريعًا للبحث عن سيارة نقل النفايات قبل وصولها لمكب النفايات.
ووصل عمال النظافة للسيارة المطلوبة وتم تفريغ الحمولة كاملة، والبالغ حجمها نحو 8 أطنان من النفايات فى إحدى الساحات والبحث عن الكيس الأسود حتى العثور عليه.
وفى النهاية، أثمرت جهود البحث المكثف فى العثور على كيس النقود، واستلم صاحب المول المبلغ فيما تم تكريم عمال النظافة الذين عثروا على المبلغ.
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