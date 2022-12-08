فيديو صادم.. لحظة وفاة شابة فى الجيم

جدة - نرمين السيد - وسقطت الشابة على الأرض فجأة أثناء التمرينات وحاول الموجودين إسعافها لكنها توفيت سريعا. وأكدت صحيفة "ديلى ستار" البريطانية، أن بيتسى "28 عاما"، أصيبت بنوبة قلبية أثناء وجودها فى جيم فى الإكوادور. وحسب كاميرات المراقبة ظهرت الفتاة وهى تحمل لوحا ثقيلا لكن فجأة سقطت واصطدمت بالأرض. واندفع الموجودين فى الصالة الرياضية لمساعدة الفتاة على النهوض وتم طلب المساعدة الطبية. وحسب مواقع التواصل الاجتماعى، توفيت بيتسى قبل وصول سيارة الإسعاف إلى المستشفى، ولم يتأكد بعد سبب الوفاة لكن يبدو أنها تعرضت إلى نوبة قلبية.

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