«كوالكوم» تعلن: سامسونج الشريك الذكى لسلسلة «Snapdragon Pro»

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة "كوالكوم" الأمريكية، أن شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، هى الشريك الرسمى للهواتف الذكية فى دورى الرياضات الإلكترونية للجوال متعدد العناوين، والتى يطلق عليها سلسلة "Snapdragon Pro".





ووفقًا للإعلان الرسمى، ستعرض سلسلة "Snapdragon Pro" العلامة التجارية الكورية الجنوبية عبر مناطق متعددة وسيستخدم منافسو الرياضات الإلكترونية على مستويات معينة حصريًا أجهزة "Samsung Galaxy" التى تتميز بشرائح "Snapdragon".

وسيستخدم منافسو سلسلة "Snapdragon Pro" على مستوى "Mobile Challenge" و"Mobile Masters" هواتف "Galaxy" حصريًا فى المسابقات المصادق عليها، وسيبدأ هذا مع نهائيات "Mobile Challenge" القادمة، التى تستضيفها "DreamHack Valencia" فى وقت لاحق من ديسمبر الجارى.

وقالت، ستيفانى تشوى، نائب الرئيس التنفيذى ورئيس التسويق العالمى فى "سامسونج": "نحن ملتزمون بجلب أجهزة Samsung Galaxy عالية الأداء المدعومة من Snapdragon إلى أيدى مليارات اللاعبين حول العالم لتعزيز الصداقة الحميمة والمنافسة، وبصفتنا الشريك الرسمى للهواتف الذكية فى سلسلة Snapdragon Pro، فإن هذا الإعلان يُعمق تعاوننا الحالى مع كوالكوم ويعد خطوة مهمة فى سعينا لتطوير تكنولوجيا الهاتف المحمول فى عالم الرياضات الإلكترونية".

ولم تكشف الشركة بعد عن هواتف "Galaxy" الذكية التى سيتم استخدامها فى المراحل الرسمية، ولكن من المتوقع أن تعرض "سامسونج" بعضًا من أفضل طرازاتها مثل: "Galaxy S22 Ultra، Galaxy Tab S8 Ultra"، وكلاهما يتميز بمعالج كوالكوم الرائد "Snapdragon 8 Gen 1".

ستتضمن سلسلة "Snapdragon Pro" مناطق وألعاب مختلفة مثل العناوين الشهيرة: "Clash of Clans وClash Royale وPUBG Mobile وAsphalt 9 Legends وBrawl Stars وLeague of Legends: Wild Rift وGarena Free Fire وMobile Legends: Bang Bang وPUBG New State Mobile".