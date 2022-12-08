جدة - نرمين السيد - وانطلاقا من هذه المبادرات، يستعرض "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى كيفية تعليم "ابنك احترام المرور".

ومن ضمن الإجراءات المهمة، الالتزام بقواعد وإشارات المرور، واحترام رجل المرور فى أثناء تأدية عمله، وعدم إلقاء ما من شأنه أن يعوق الحركة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مبادرة توعية الطفل.. علم ابنك احترام المرور (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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