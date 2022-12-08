مبادرة أخلاقنا الجميلة.. الصبر على الفاجعة (إنفوجراف) 

جدة - نرمين السيد - فى إطار حملة أخلاقنا الجميلة، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى الطرق التى تجعلنا نتفادى وقوع أى فاجعة مهما كانت شدتها.

وأمرنا الله بالصبر فى كل الشدائد، فقال: {يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين} [البقرة: 153].

أما من فقد وظيفته أو ماله أو أولاده، فأخبره الله سبحانه وتعالى قائلا فى كتابه العزيز {ولنبلونكم بشيء, من الـخوف والـجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين * الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون * أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم الـمهتدون} [البقرة: 155 - 157].

أخلاقنا الجميلة.. صلة الأرحام (إنفوجراف)

وبالصبر والصلاة والدعاء واستحضار سعة رحمة الله وواسع فضله تنكشف الأمور، ويستطيع أى شخص أن يتفوق على فاجعته ويتخطاها سريعا مهما كانت شدتها.