قنبلة موقوتة.. أستاذ بحوث يحذر من المخلفات الإلكترونية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف "سمعان"، خلال مداخلة لـ"القاهرة الإخبارية"، أن هذه المخلفات تشمل كل الأجهزة مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر واللاب توب، وغيرها من الأجهزة التى لم تعد تستخدم مع ظهور الأحدث منها.

وتابع، أن مصر وصلت لـ90 ألف طن من المخلفات الإلكترونية فى عام 2022، مشيرا إلى أهمية إعادة تدويرها والتخلص منها.