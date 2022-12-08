جدة - نرمين السيد - وأضاف "سمعان"، خلال مداخلة لـ"القاهرة الإخبارية"، أن هذه المخلفات تشمل كل الأجهزة مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر واللاب توب، وغيرها من الأجهزة التى لم تعد تستخدم مع ظهور الأحدث منها.
وتابع، أن مصر وصلت لـ90 ألف طن من المخلفات الإلكترونية فى عام 2022، مشيرا إلى أهمية إعادة تدويرها والتخلص منها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قنبلة موقوتة.. أستاذ بحوث يحذر من المخلفات الإلكترونية (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.