إطلالة جذابة لـ دنيا سمير غانم فى أحدث ظهور (صور) 

جدة - نرمين السيد - خطفت الفنانة دنيا سمير غانم، الأنظار إليها فى أحدث ظهور بعدما شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمى بموقع "إنستجرام" صورا لها خلال تواجدها فى حفل إطلاق حملة "اختلافنا مش بيفرقنا" ليونيسف مصر.





وتألقت دنيا سمير غانم، بإطلالة فورمال باللون الزهرى، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، مع اعتمادها على مكياج بسيط أظهر أنوثتها وجمالها.

وعلقت على الصور قائلة: "اتبسطت جدا بحضورى لحفل إطلاق حملة اختلافنا مش بيفرقنا وأغنيتى الجديدة لينا حق اللى بتأكد على أهمية حق الأطفال فى الحماية وفى فرصة عادلة مهما كانت ظروفهم أو قدراتهم، هستنى فيديوهات مشاركتكم فى التحدى اللى هعلنه قريب جدا.. الحملة دى بدعم من برنامج آفاق، وهو شراكة بين سفارة هولندا فى مصر، ومؤسسة التمويل الدولية، ومنظمة العمل الدولية، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويونيسف".

وأدت دنيا، فى الحفل أغنيتها الجديدة "لينا حق"، التى تتحدث عن حقوق الأطفال فى التساوى رغم اختلافهم.

يذكر أن دنيا سمير غانم، يعرض لها حاليا مسرحية "أنستونا" فى أولى بطولاتها المسرحية، ويشاركها كل من بيومى فؤاد، كريم عفيفى، سامى مغاورى، عمرو عبد العزيز، مريم السكرى، بسنت صيام، وهى تأليف كريم سامى، وأحمد عبد الوهاب، وإخراج خالد جلال.