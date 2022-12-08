إطلالة جذابة لـ دنيا سمير غانم فى أحدث ظهور (صور) 

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وتألقت دنيا سمير غانم، بإطلالة فورمال باللون الزهرى، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، مع اعتمادها على مكياج بسيط أظهر أنوثتها وجمالها.
وعلقت على الصور قائلة: "اتبسطت جدا بحضورى لحفل إطلاق حملة اختلافنا مش بيفرقنا وأغنيتى الجديدة لينا حق اللى بتأكد على أهمية حق الأطفال فى الحماية وفى فرصة عادلة مهما كانت ظروفهم أو قدراتهم، هستنى فيديوهات مشاركتكم فى التحدى اللى هعلنه قريب جدا.. الحملة دى بدعم من برنامج آفاق، وهو شراكة بين سفارة هولندا فى مصر، ومؤسسة التمويل الدولية، ومنظمة العمل الدولية، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويونيسف".
وأدت دنيا، فى الحفل أغنيتها الجديدة "لينا حق"، التى تتحدث عن حقوق الأطفال فى التساوى رغم اختلافهم.
يذكر أن دنيا سمير غانم، يعرض لها حاليا مسرحية "أنستونا" فى أولى بطولاتها المسرحية، ويشاركها كل من بيومى فؤاد، كريم عفيفى، سامى مغاورى، عمرو عبد العزيز، مريم السكرى، بسنت صيام، وهى تأليف كريم سامى، وأحمد عبد الوهاب، وإخراج خالد جلال.
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