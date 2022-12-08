Avatar.. واتساب يتيح ميزة جديدة (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - تقول المنصة إن الصور الرمزية ستساعد الناس على نقل مشاعرهم بطريقة أفضل، ويمكن للمرء إنشاء "Avatar" الخاص به على تطبيق المراسلة وحتى استخدام أى واحد من 36 ملصقًا مخصصًا توفرها الشركة.

أكد "واتساب" فى منشور أنه سيستمر فى إضافة المزيد من تحسينات النمط فى التطبيق، بما فى ذلك الإضاءة والتظليل وقوام تصفيفة الشعر والمزيد.

بدأت الشركة بالفعل فى دفع التحديث إلى جميع الأجهزة، مما يعنى أن الميزة يجب أن تصل إلى الجميع فى الأيام المقبلة.

وقال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لشركة "ميتا"، عبر "فيسبوك": "نجلب الصور الرمزية إلى "واتساب"! يمكنك الآن استخدام صورتك الرمزية كملصق فى الدردشات. ستتوفر المزيد من الأنماط قريبًا عبر جميع تطبيقاتنا".

كيفية إنشاء وإرسال الصور الرمزية على "واتساب"؟

الطريقة الأولى:

إذا شارك أحد المستخدمين صورة رمزية فى الدردشة، فيمكن للأشخاص النقر عليها للوصول إلى الميزة، بدلاً من البحث عنها فى قسم الإعدادات.

سيعرض التطبيق جميع التفاصيل المتعلقة بالميزة الجديدة وستحتاج بعد ذلك إلى النقر فوق زر البدء، والذى سيكون موجودًا فى الجانب السفلى من تطبيق المراسلة.

ستحصل بعد ذلك على خيار لاختيار لون البشرة للصورة الرمزية الخاصة بك. سيتمكن الأشخاص أيضًا من تخصيص صورهم الرمزية باستخدام تسريحات الشعر والأزياء وأشياء أخرى.

الطريقة الثانية:

الميزة مرئية فى قسم الإعدادات فى تطبيق المراسلة، حيث يحتاج الأشخاص فقط إلى الانتقال إلى قائمة إعدادات "واتساب"> النقر على الصورة الرمزية> إنشاء صورتك الرمزية.

ستحصل بعد ذلك على بعض الخيارات المخصصة لإنشاء الصورة الرمزية.

تحتاج فقط إلى إكمال الخطوات الخاصة به ثم النقر فوق الزر "تم" لإنهاء عملية إنشاء الصورة الرمزية، وستجد قسم الصورة الرمزية فى قسم الرموز التعبيرية فى أى دردشة.

حاليًا، لا يعرض التطبيق سوى الرموز التعبيرية وصور GIF والملصقات فى التطبيق، وفيما بعد سيتمكن الأشخاص من مشاركة الصور الرمزية أيضًا.

هل من الممكن استخدام Avatar كصورة للملف الشخصى على "واتساب"؟

يمنحك "واتساب" أيضًا خيار تعيين صورتك الرمزية كصورة للملف الشخصى.

يحتاج الأشخاص فقط إلى الانتقال إلى الإعدادات> صورة الملف الشخصي> تحرير> تحرير> انقر فوق استخدام الصورة الرمزية.