الغردقة تستضيف المؤتمر الدولى الأول للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء.. اليوم

جدة - نرمين السيد - تستضيف مدينة الغردقة فعاليات المؤتمر الدولى الأول للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، تحت رعاية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، خلال الفترة من 8 - 11 ديسمبرالجارى، والذى تنظمه الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء.





وذكرالمركز الإعلامى للمؤتمر، أن الفعاليات برئاسة الدكتور محمد بيومى زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، والدكتورة غادة عطا يوسف مقررا للمؤتمر، ويشارك فيه عددا من الدول هم روسيا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، الصين، السعودية، الإمارات، البحرين، الجزائر، وتونس. وأضاف المركز أن محاور المؤتمر تتضمن تطبيقات الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية لأغراض التنمية المستدامة فى مجالات إدارة الموارد المائية والتنمية الزراعية المستدامة والتنبؤ بالتغيرات المناخية والبيئة وكذلك السكان والتخطيط العمرانى والجيولوجيا والثروة المعدنية وإدارة الكوارث البيئة والطبيعية والموارد الأرضية وتوثيق التراث الحضارى. وأشار إلى تناول استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى فى تطبيقات الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء ومعالجة الصور، وتحليل البيانات الرقمية للأقمار الصناعية، واستخدام التقنيات الحديثة لإدارة وتشغيل الأنظمة الفضائية الحديثة.

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