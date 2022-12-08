الهرم الأكبر فى قائمة الأكثر بحثا على جوجل خلال 2022

جدة - نرمين السيد - ووفقًا للصحيفة، جاء على رأس القائمة كل من قصر باكنجهام وساعة "بيج بن" فى لندن القائمة، تلاهما الهرم الأكبر فى الجيزة.

وذكرت الصحيفة أهم عمليات البحث عن الشخصيات العامة فى عام 2022 هى الممثل جونى ديب والممثل ويل سميث والرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

يأتى هذا بعد المعركة القانونية بين الممثل المشهور جونى ديب وزوجته السابقة أمبر هيرد، والتى استمرت لسنوات تركزت على اتهامات بالعنف المنزلى والتشهير.

كما احتل صفع ويل سميث لزميله الممثل كريس روك خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار رقم 94 فى مارس بعد أن ألقى الممثل الكوميدى نكتة عن زوجة سميث، جادا بينكيت سميث.

وحول أبرز الموضوعات التى جرى البحث عنها على موقع جوجل خلال عام 2022، أفادت الصحيفة أن لعبة "وردل" تصدرت القائمة، واحتلت مباراة "الهند ضد إنجلترا" فى الكريكيت، المرتبة الثانية، تليها دولة أوكرانيا فى المرتبة الثالثة، ثم الملكة إليزابيث الثانية، التى توفيت العام الحالى فى بريطانيا.