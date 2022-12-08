نشرت إعلانًا تشويقيًا له.. Nubia تطلق هاتفها الجديد Z50 فى هذا الموعد

جدة - نرمين السيد - وتجهز Nubia لإطلاق أول إصدار للشركة برقاقة كوالكوم الجديدة Snapdragon 8 Gen 2، وأشارت من خلال الإعلان إلى أن الهاتف يأتى بنظام بصرى مخصص ببعد بؤرى 35مم.

وكشفت شركة Nubia عن خططها لإطلاق الهاتف لاحقًا الشهر الجارى دون وضع موعد محدد لذلك.

وكانت الشركة قد قدمت هاتف Nubia Z40S Pro فى شهر أغسطس الماضى بشاشة OLED بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض Full HD+ ومعدل تحديث 144Hz.

وانطلق هاتف Z40S Pro بذاكرة LPDDR5 وسعة تخزين UFS 3.1 برقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1 ومستشعر رئيسى Sony IMX787 بدقة 64 ميجا بيكسل.