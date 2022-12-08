توقعات الأبراج اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022.. صعود مهنى ونصائح فى العلاقات

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

الحمل

لا تستلم وتخطى كافة الصعوبات واكمل السير، وخصص بعض الوقت لأسرتك وعائلتك.

الثور

أهدأ وفكر جيدًا وتعامل مع الأمور المهنية بعقلانية، وحافظ على العلاقة القوية بشريك حياتك وأفراد الأسرة.

الجوزاء

اجتهد فى العمل لتصل إلى أعلى مكانة، وقدم الدعم والنصائح لشريك حياتك والأسرة.

السرطان

اهتم بعملك واحرص على تعلم كل جديد فيه، وكن قريبًا من أفراد أسرتك وعائلتك.

الأسد

لا تشتت تفكيرك بما حولك ولا تنشغل بالضغوطات، وحافظ على الود والتفاهم فى العلاقة العاطفية.

العذراء

ابذل ما بوسعك فى العمل ليتحسن وضعك الوظيفى، واحتوى شريك حياتك.

العقرب

طوّر من مهاراتك واستغل إمكانياتك لتحقق طموحاتك فى العمل، وتبادل الكلمات والمشاعر الطيبة مع شريك حياتك.

الميزان

ركز فى العمل وابحث عن أفكار جديدة، واعمل على الارتقاء حياتك العاطفية والأسرية والاجتماعية.

الجدى

احرص على تحقيق ما تريد فى العمل ولا تتوقف عن المحاولة، ولا تثير المشكلات مع شريك حياتك.

القوس

استغل خبراتك وتعاون مع زملاء العمل واستمع للنصائح، واخرج فى نزهة لتتحسن حالتك المزاجية.

الحوت

كن إيجابيًا فى الأمور المهنية وقم بالمهام المطلوبة منك، وابحث عن شريك حياة له نفس صفاتك وطريقة التفكير.

الدلو

لا تسمح لأحد بإيقافك أو إجهاض أحلامك وسر فى طريقك، وتعامل بحب وتسامح مع الأشخاص المقربين منك وأصدقائك.