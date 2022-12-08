مأساة الطفل ريان تتكرر.. سقوط طفل هندى فى بئر عميق ومحاولات لإنقاذه (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وظل الطفل عالقًا فى البئر لمدة 16 ساعة، حتى الساعة الثانية ظهرًا بتوقيق جرينتش، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية.

وقال المصدر إن الطفل سقط فى البئر بينما كان يلعب فى أحد حقول قرية الواقعة بولاية مدهيا برديش وسط الهند، وهو موجود على عمق 16 مترًا.

وأسرعت قوة الاستجابة فى الكوارث بالولاية من أجل إنقاذ الطفل، وقام العناصر بإمداد الطفل بالأوكسجين حتى يظل قادرًا على التنفس.

وأشار المصدر إلى أن الطفل لا يتجاوب، وهو ما يعنى أنه فى حالة إغماء على الأرجح من جراء السقوط فى البئر، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وأوضحت فرق الإنقاذ أن عملية إخراج الطفل تعثرت واستغرقت وقتًا، نظرًا لوجود الحجر بكثرة فى المنطقة.

وذكر الأب أن ابنه سقط فى البئر عندما كتن يلعب يوم الثلاثاء على نحو الساعة الخامسة مساء بالتوقيق المحلى، فيما بدأت عملية الإنقاذ بعد ساعة تقريبًا.