من بينها جونى ديب والطفل ريان.. هذه الكلمات الأكثر بحثًا على جوجل فى 2022

جدة - نرمين السيد - وأوضحت جوجل أنها كل عام تلقى نظرة على الاتجاهات والأشخاص واللحظات التى أثارت فضول الجميع عن طريق البحث خلال العام.

ولفتت جوجل إلى أن الناس حول العالم سعوا لمعرفة المزيد عن كل شىء من القضايا العالمية المعقدة، وطرق مساعدة بعضهم البعض، بالإضافة إلى أحدث أخبار الثقافة الشعبية.

الكلمات الأكثر بحثا على جوجل فى 2022

وجاءت أكثر الكلمات بحثًا على المستوى العالمى خلال عام 2022 كالآتى:

ـ جاءت لعبة ألغاز الكلمات Wordle فى المركز الأول فى فئة البحث العامة.

ـ وفى فئة الأخبار جاءت أوكرانيا فى المركز الأول

ـ وفى فئتى الشخصيات والممثلين جاء جونى ديب بالمركز الأول

ـ ونوفاك جوكافيتش فى فئة العدائين.

ـ ومباراة الهند وإنجلترا فى رياضة الكريكت فى فئة المباريات.

ـ والملكة إليزابيث فى فئة الوفيات.

وصنفت جوجل الكامات حساب فئات أخرى، هى "وصفات الطعام والأغانى وعروض التلفاز بالإضافة إلى فئات أخرى خاصة بخدمة Lens، وهى فئات "الحيوانات الأليفة والنباتات المنزلية والفطر والنباتات الأخرى.

وكانت هناك فئات خاصة بخدمة الخرائط، وهى "المعالم الثقافية والمواقع ذات المناظر الخلابة، والمعارض بالإضافة إلى فئة خاصة بالبحث عن الأغانى عن طريق الدندنة.

وعربيًا جاء الطفل ريان البالغ عمره 5 سنوات الذى توفى فى فبراير من هذا العام، بعد أن سقط فى بئر بالمغرب وظل فيه لأيام، الأكثر بحثًا فى عدة دول، كمصر والسعودية والإمارات، وكانت فعاليات كأس العالم الجارية فى قطر من بين الأشياء الأخرى التى بحث عنها العرب على جوجل.