تغير المناخ يعصف بالعالم .. البرق يصعق الهند ويتسبب فى وفيات غير مسبوقة

جدة - نرمين السيد - شهدت الهند قفزة كبيرة فى الظواهر الجوية المتطرفة كصواعق البرق وموجات الحر العام الجارى، مع ارتفاع الوفيات الناتجة عن ذلك إلى أعلى مستوياتها فى 3 سنوات، فيما يعزو العلماء سبب ذلك لتغير المناخ، بحسب بيانات حكومية.





وأوضحت وزارة علوم الأرض إن موجات الحر زادت لـ 8 أمثال وبلغ عددها 27، وأن صواعق البرق لأكثر من 111 مثلًا، وتسببت فى وفاة 907 أشخاص، كما زادت العواصف الرعدية لأكثر من 5 أضعاف لتصل إلى 240.

وتسببت هذه الأحداث فى 2183 حالة وفاة هذا العام حتى الشهر الماضى، وهو أكبر عدد منذ عام 2019 الذى سجلت فيه السلطات 3017 وفاة، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وذكرت البيانات أن البرق والفيضانات والأمطار الغزيرة مسؤولة عن 28% من هذه الوفيات خلال السنة الحالية.

ولفتت منظمة الصحة العالمية إلى أن أكثر من 166 ألف شخص لقا حتفهم بسبب موجات الحر على مستوى العالم فى الفترة من 1998 حتى عام 2017.