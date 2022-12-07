بعد هجمات راكون مسعور.. أمريكية تنقذ طفلتها بأعجوبة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتفاجئت سيدة أمريكية ذات يوم بهجوم راكون مسعور على طفلتها البالغة 7 سنوات من عمرها.

ووجدت الطفلة التى تدعى "رايلى ماكنمارا" أثناء لحظة خروجها من المنزل للذهاب إلى المدرسة، راكون مسعور أمام باب المنزل.

واندفع مسرعا لغرس مخالبه فى ساق الطفلة وظل متعلقا بها، وكانت الطفلة تكافح لتحرير ساقها ولكن دون جدوى.

وكانت تصرخ من الرعب والألم حتى سمعتها الأم، واندفعت مسرعة نحوها حتى تساعدها وتحررها من ذلك المسعور.

وبالفعل نجحت الأم فى إنقاذ طفلتها، بعد إمساكها من خلف رقبته ورمته إلى الفناء المجاور، بعد تعلقه بساق الطفلة ثم يد الأم.

وقالت الأم إنها تخضع لفحص داء الكلب هى وابنتها بعد الهجوم المفاجئ، كما أشادت بشجاعة الطفلة لمحاولتها لإبعاده عنها.